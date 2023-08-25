Если не знаете,
куда поехать
Выбирайте самые необычные
активности и оставайтесь на связи
Опытных путешественников и туристов удивить сложно, но всё ещё возможно. Особенно в России! Tele2 подготовила гид для тех, кто хочет заново открыть для себя страну. Отправляйтесь на вдохновляющий ретрит, сплавляйтесь по рекам, карабкайтесь в горы и всегда оставайтесь на связи. Любимый оператор не подведет, когда срочно нужно заглянуть в рабочий чатик или отправить близким фотографию покоренной вершины.

Чего хочется именно сейчас? Выбирайте путешествие по зову сердца и собирайтесь в удивительные места вместе с Tele2. Больше идей для путешествий по необъятной ищите в тревел-гиде.
Пообщаться с животными
Поймать волну
Сотворить чудо своими руками
Побыть одному
Попасть в гастрономический рай
Бросить вызов самому себе
01
Бросить вызов самому себе
Авантюристам не сидится на месте и не терпится испытать себя на прочность. Такой трип запомнится на всю жизнь, а посты в соцсетях соберут тысячи лайков.
Нырнуть в Северный Ледовитый океан
Забраться на маяк на краю земли
Крутить педали к немецкому аэродрому
Изучить глубины голубого озера
Покачаться на качелях над тайгой
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02
Увидеть историю своими глазами
Больше узнать об истории России и побывать в местах, от которых по коже идут мурашки! Отправляйтесь на зов предков вместе с детьми.
Побывать в гостях у викингов и казаков
Познакомиться с былинными богатырями
Узнать историю большой мануфактуры
Заполучить секрет взятия Казани
Исследовать таинственную Бургундию
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03
Пообщаться с животными
Такие вылазки дают больше, чем самые прогрессивные бады. Хороший сон, спокойное дыхание и здоровый аппетит по возвращении из уикенда гарантированы.
Погулять с голубоглазыми хаски
Покормить с руки забавных страусов
Увидеть зубров в национальном парке
Погладить пушистых альпак
Проехать верхом по лесным тропинкам
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04
Поймать волну
Этот отдых зайдет тем, кто не представляет себя без водной стихии.
Забирайтесь в каяк, вставайте на сап, устраивайтесь под парусом и включайте любимую музыку. Волны вперед!
Сплавиться по сибирским рекам
Устроить парусные гонки
Посерфить в Тихом океане

Поймать равновесие на сап-борде
Найти речные приключения
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05
Сотворить чудо своими руками
Наполниться светом и вдохновением помогут мастерские с творческими людьми. Остальное – дело техники. Открывайте новые грани своего таланта и отправляйте фото получившихся шедевров в чатик с домашними.
Кулинарить в средневековой сыроварне
Сделать бумагу из натурального волокна
Иконопись, маслобойня, лозоплетение: стать ремесленником
Попробовать себя в золотодобыче
Впечатлиться самобытным искусством Суздали
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06
Побыть одному
Оставляйте шумный город за плечами и выдвигайтесь туда, где точно никто не найдет. А если станет скучновато, посмотрите любимое кино или пообщайтесь по видеосвязи с теми, кто очень ждет вашего возвращения.
Помедитировать на необитаемом острове
Пожить в домике на дереве
Спуститься в пещеру к ледяным сталактитам
Романтика южных ночей: посидеть на крыше
Побывать в чугунной сказке на Каслинском маршруте
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07
Попасть в гастрономический рай
Здесь вам будет невероятно вкусно. В этих местах точно не останетесь голодными, а еще вдохновитесь на кулинарные подвиги у себя дома. И придерживайтесь правила: не сфоткал – не съел!
Заблудиться в шоколадном королевстве
Вовлечься в сырную авантюру
Не устоять перед сахалинскими морепродуктами
Побывать в арбузной столице
Пировать в трактире
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А если не знаете, чего хочется прямо сейчас, пройдите тест!
Как провели эти выходные?
Рванул(а) на велосипеде в соседний город
Читал(а) исторический роман
Напек(ла) пирожков на всю семью
Ходил(а) в гончарный кружок
1/5
Как хотите отдохнуть?
Гулять по лесу и слушать пение птиц
Взять в аренду сап и весло
Уехать на машине в закат
Поиграть с собакой, она скучает без меня
2/5
На что потратите свои денежки, когда разобьете копилку?
Куплю билеты на самолет
Поеду смотреть неоготическую усадьбу
Построю маршрут по дорогим ресторанам
Приобрету самокат, о котором мечтал(а)
3/5
Чем угостите друзей, когда пригласите их в гости?
Фруктами и ягодами, которые вырастил(а) на своем огороде
Испеку шарлотку по семейному рецепту
Заморочусь и приготовлю многоярусный торт
Порадую рыбой и морепродуктами
4/5
Как вы в детстве проводили каникулы?
Плавки, мангал и бадминтон: ездили на дачу всей семьей
С папой в поход, с мамой в горы – активничали, как могли
У бабушки в деревне с мая по сентябрь
Читал(а) список литературы в гордом одиночестве
5/5
Смело бросайте себе вызов
и отправляйтесь на поиски приключений!
Больше идей для путешествий в разных регионах России найдете в тревел-гиде от Tele2. Вдохновляйтесь на прогулки с оленями, поднимайте колесами внедорожника облако пыли, разбудите Спящего Саяна и ловите северное сияние! Tele2 поможет оставаться на связи и делиться эмоциями с близкими онлайн.
Поехали!
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Идите на зов предков –
по музейным пространствам
и историческим местам.
Больше идей для путешествий в разных регионах России найдете в тревел-гиде от Tele2. Вдохновляйтесь на прогулки с оленями, поднимайте колесами внедорожника облако пыли, разбудите Спящего Саяна и ловите северное сияние! Tele2 поможет оставаться на связи и делиться эмоциями с близкими онлайн.
Поехали!
Пройти тест еще раз
Набирайтесь сил у матушки-природы – больше общайтесь с животными.
Больше идей для путешествий в разных регионах России найдете в тревел-гиде от Tele2. Вдохновляйтесь на прогулки с оленями, поднимайте колесами внедорожника облако пыли, разбудите Спящего Саяна и ловите северное сияние! Tele2 поможет оставаться на связи и делиться эмоциями с близкими онлайн.
Поехали!
Пройти тест еще раз
Ловите волну на сапе, каяке или парусной регате. Вам понравится!
Больше идей для путешествий в разных регионах России найдете в тревел-гиде от Tele2. Вдохновляйтесь на прогулки с оленями, поднимайте колесами внедорожника облако пыли, разбудите Спящего Саяна и ловите северное сияние! Tele2 поможет оставаться на связи и делиться эмоциями с близкими онлайн.
Поехали!
Пройти тест еще раз
Голова отдыхает – руки работают. Сделайте, что-нибудь сами: слепите кружку или займитесь сыроварением.
Больше идей для путешествий в разных регионах России найдете в тревел-гиде от Tele2. Вдохновляйтесь на прогулки с оленями, поднимайте колесами внедорожника облако пыли, разбудите Спящего Саяна и ловите северное сияние! Tele2 поможет оставаться на связи и делиться эмоциями с близкими онлайн.
Поехали!
Пройти тест еще раз
Вам не помешает побыть одному. Встречайте рассветы и закаты на необитаемом острове, а когда заскучаете – возвращайтесь к любимым.
Больше идей для путешествий в разных регионах России найдете в тревел-гиде от Tele2. Вдохновляйтесь на прогулки с оленями, поднимайте колесами внедорожника облако пыли, разбудите Спящего Саяна и ловите северное сияние! Tele2 поможет оставаться на связи и делиться эмоциями с близкими онлайн.
Поехали!
Пройти тест еще раз
Там где вы – должно быть вкусно. Сходите в ресторан или впишитесь в гастротур.
Больше идей для путешествий в разных регионах России найдете в тревел-гиде от Tele2. Вдохновляйтесь на прогулки с оленями, поднимайте колесами внедорожника облако пыли, разбудите Спящего Саяна и ловите северное сияние! Tele2 поможет оставаться на связи и делиться эмоциями с близкими онлайн.
Поехали!
Пройти тест еще раз
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