Если не знаете,
куда поехать
куда поехать
Выбирайте самые необычные
активности и оставайтесь на связи
активности и оставайтесь на связи
Опытных путешественников и туристов удивить сложно, но всё ещё возможно. Особенно в России! Tele2 подготовила гид для тех, кто хочет заново открыть для себя страну. Отправляйтесь на вдохновляющий ретрит, сплавляйтесь по рекам, карабкайтесь в горы и всегда оставайтесь на связи. Любимый оператор не подведет, когда срочно нужно заглянуть в рабочий чатик или отправить близким фотографию покоренной вершины.
Чего хочется именно сейчас? Выбирайте путешествие по зову сердца и собирайтесь в удивительные места вместе с Tele2. Больше идей для путешествий по необъятной ищите в тревел-гиде.
Чего хочется именно сейчас? Выбирайте путешествие по зову сердца и собирайтесь в удивительные места вместе с Tele2. Больше идей для путешествий по необъятной ищите в тревел-гиде.
01
Бросить вызов самому себе
Авантюристам не сидится на месте и не терпится испытать себя на прочность. Такой трип запомнится на всю жизнь, а посты в соцсетях соберут тысячи лайков.
Нырнуть в Северный Ледовитый океан
Забраться на маяк на краю земли
Крутить педали к немецкому аэродрому
Изучить глубины голубого озера
Покачаться на качелях над тайгой
02
Увидеть историю своими глазами
Больше узнать об истории России и побывать в местах, от которых по коже идут мурашки! Отправляйтесь на зов предков вместе с детьми.
Побывать в гостях у викингов и казаков
Познакомиться с былинными богатырями
Узнать историю большой мануфактуры
Заполучить секрет взятия Казани
Исследовать таинственную Бургундию
03
Пообщаться с животными
Такие вылазки дают больше, чем самые прогрессивные бады. Хороший сон, спокойное дыхание и здоровый аппетит по возвращении из уикенда гарантированы.
Погулять с голубоглазыми хаски
Покормить с руки забавных страусов
Увидеть зубров в национальном парке
Погладить пушистых альпак
04
Поймать волну
Этот отдых зайдет тем, кто не представляет себя без водной стихии.
Забирайтесь в каяк, вставайте на сап, устраивайтесь под парусом и включайте любимую музыку. Волны вперед!
Забирайтесь в каяк, вставайте на сап, устраивайтесь под парусом и включайте любимую музыку. Волны вперед!
Сплавиться по сибирским рекам
Устроить парусные гонки
Посерфить в Тихом океане
Поймать равновесие на сап-борде
05
Сотворить чудо своими руками
Наполниться светом и вдохновением помогут мастерские с творческими людьми. Остальное – дело техники. Открывайте новые грани своего таланта и отправляйте фото получившихся шедевров в чатик с домашними.
Кулинарить в средневековой сыроварне
Сделать бумагу из натурального волокна
Иконопись, маслобойня, лозоплетение: стать ремесленником
Попробовать себя в золотодобыче
06
Побыть одному
Оставляйте шумный город за плечами и выдвигайтесь туда, где точно никто не найдет. А если станет скучновато, посмотрите любимое кино или пообщайтесь по видеосвязи с теми, кто очень ждет вашего возвращения.
Помедитировать на необитаемом острове
Пожить в домике на дереве
Спуститься в пещеру к ледяным сталактитам
Романтика южных ночей: посидеть на крыше
07
Попасть в гастрономический рай
Здесь вам будет невероятно вкусно. В этих местах точно не останетесь голодными, а еще вдохновитесь на кулинарные подвиги у себя дома. И придерживайтесь правила: не сфоткал – не съел!
Заблудиться в шоколадном королевстве
Вовлечься в сырную авантюру
Не устоять перед сахалинскими морепродуктами
Побывать в арбузной столице
А если не знаете, чего хочется прямо сейчас, пройдите тест!
Смело бросайте себе вызов
и отправляйтесь на поиски приключений!
и отправляйтесь на поиски приключений!
Больше идей для путешествий в разных регионах России найдете в тревел-гиде от Tele2. Вдохновляйтесь на прогулки с оленями, поднимайте колесами внедорожника облако пыли, разбудите Спящего Саяна и ловите северное сияние! Tele2 поможет оставаться на связи и делиться эмоциями с близкими онлайн.
Идите на зов предков –
по музейным пространствам
и историческим местам.
по музейным пространствам
и историческим местам.
Больше идей для путешествий в разных регионах России найдете в тревел-гиде от Tele2. Вдохновляйтесь на прогулки с оленями, поднимайте колесами внедорожника облако пыли, разбудите Спящего Саяна и ловите северное сияние! Tele2 поможет оставаться на связи и делиться эмоциями с близкими онлайн.
Набирайтесь сил у матушки-природы – больше общайтесь с животными.
Больше идей для путешествий в разных регионах России найдете в тревел-гиде от Tele2. Вдохновляйтесь на прогулки с оленями, поднимайте колесами внедорожника облако пыли, разбудите Спящего Саяна и ловите северное сияние! Tele2 поможет оставаться на связи и делиться эмоциями с близкими онлайн.
Ловите волну на сапе, каяке или парусной регате. Вам понравится!
Больше идей для путешествий в разных регионах России найдете в тревел-гиде от Tele2. Вдохновляйтесь на прогулки с оленями, поднимайте колесами внедорожника облако пыли, разбудите Спящего Саяна и ловите северное сияние! Tele2 поможет оставаться на связи и делиться эмоциями с близкими онлайн.
Голова отдыхает – руки работают. Сделайте, что-нибудь сами: слепите кружку или займитесь сыроварением.
Больше идей для путешествий в разных регионах России найдете в тревел-гиде от Tele2. Вдохновляйтесь на прогулки с оленями, поднимайте колесами внедорожника облако пыли, разбудите Спящего Саяна и ловите северное сияние! Tele2 поможет оставаться на связи и делиться эмоциями с близкими онлайн.
Вам не помешает побыть одному. Встречайте рассветы и закаты на необитаемом острове, а когда заскучаете – возвращайтесь к любимым.
Больше идей для путешествий в разных регионах России найдете в тревел-гиде от Tele2. Вдохновляйтесь на прогулки с оленями, поднимайте колесами внедорожника облако пыли, разбудите Спящего Саяна и ловите северное сияние! Tele2 поможет оставаться на связи и делиться эмоциями с близкими онлайн.
Там где вы – должно быть вкусно. Сходите в ресторан или впишитесь в гастротур.
Больше идей для путешествий в разных регионах России найдете в тревел-гиде от Tele2. Вдохновляйтесь на прогулки с оленями, поднимайте колесами внедорожника облако пыли, разбудите Спящего Саяна и ловите северное сияние! Tele2 поможет оставаться на связи и делиться эмоциями с близкими онлайн.